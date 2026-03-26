Núp bóng hiến tặng nhân đạo để giao dịch 1 tỷ đồng/lá gan

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra vừa triệt phá đường dây môi giới mua bán trái phép bộ phận cơ thể người (gan, thận).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2024 đến 2025, các đối tượng Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân (34 tuổi) và Lê Văn Sơn (30 tuổi) đã cấu kết, tổ chức môi giới mua bán nội tạng nhằm trục lợi. Nhóm này lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân, đồng thời tìm kiếm người có nhu cầu bán nội tạng thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để kết nối và thỏa thuận giao dịch.

Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng thủ đoạn “hợp thức hóa” dưới danh nghĩa “hiến tặng nhân đạo”, hướng dẫn người bán hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tổ chức khám, xét nghiệm tại các bệnh viện lớn nhằm đủ điều kiện ghép tạng.

Khi giao dịch hoàn tất, nhóm này đứng ra nhận tiền từ người mua, chi trả lại cho người bán và hưởng chênh lệch từ 30 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giá giao dịch khoảng 800 triệu đồng đối với một quả thận và trên 1 tỷ đồng đối với một phần gan, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật và khoản phát sinh khác. Nhiều ca ghép tạng đã được các đối tượng môi giới, tổ chức thực hiện tại Hà Nội và TPHCM.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi mua bán nội tạng trái phép. Người dân cũng cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh, trật tự.