Nữ tài xế Grab nghi bị 2 vợ chồng đánh chảy máu đầu ở Hà Nội

Tối 9/4, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết Công an phường Cầu Giấy đang điều tra vụ một nữ tài xế bị hành hung trên địa bàn.

Theo anh Văn Đoàn, nhân chứng, khoảng 20h30, tại đường Xuân Thủy, một cặp vợ chồng đã đánh một nữ tài xế GrabBike.

Anh Đoàn cho hay, nạn nhân bị tấn công bằng mũ bảo hiểm vào đầu, dẫn đến chảy nhiều máu và gục ở bên đường. Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy.

Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa 2 vợ chồng về trụ sở, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.