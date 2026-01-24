"Nữ quái" mua nguyên liệu tự trộn hàng nghìn hộp mỹ phẩm giả

Ngày 24/1, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can đối với Hồ Thị Dung Thoa (32 tuổi, trú phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 30/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Phước Hải, thành phố Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang) kiểm tra đột xuất kho chứa hàng tại một căn hộ chung cư do Hồ Thị Dung Thoa sử dụng tại phường Phước Hải.

Bị can Hồ Thị Dung Thoa (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 6.000 sản phẩm mỹ phẩm in logo nhãn hiệu SKIN Cream không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cùng nhiều bao bì, vỏ hộp, nhãn mác các loại.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, từ năm 2017 đến khi bị phát hiện, Hồ Thị Dung Thoa đã đặt mua nguyên liệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ nhiều nơi khác nhau.

Sau đó, Thoa thuê một người thực hiện việc pha trộn, sang chiết nguyên liệu vào các chai, hũ, tuýp để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Theo cơ quan điều tra, Thoa tự đặt tên nhãn hiệu là SKIN Cream, tự thiết kế logo, đặt in nhãn mác, bao bì, đóng gói sản phẩm và đưa ra thị trường tiêu thụ.