Nữ quái lĩnh 20 năm tù vì lừa gần 19 tỷ đồng của nhóm nhà đầu tư Hà Nội

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại Hưng Yên) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Huyền không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền chi tiêu, người phụ nữ này nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản và các dự án có lợi nhuận cao để huy động tiền của người quen.

Năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, Huyền quen bà Hoàng Lệ T. (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng nhóm bạn của bà này gồm các bà Nguyễn Hương G. (SN 1982), Nguyễn Thị V. (SN 1976) và Hồ Thị Thanh H. (SN 1977), cùng trú tại Hà Nội.

Trong quá trình quen biết, Huyền giới thiệu bản thân có quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo tại các bộ, ban, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũ nên được ưu tiên giao thực hiện nhiều dự án tại một số tỉnh, thành phố.

Bị cáo Trịnh Thị Huyền (Ảnh: Tuyết Nhung).

Tháng 4/2022, Huyền nói với bà T. và bà G. rằng mình có quan hệ thân thiết với ông Mai Trọng V., thư ký của một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai cũ, đồng thời đang hợp tác với người này để mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán, Đồng Nai.

Huyền rủ hai người cùng góp vốn mua đất, hứa khi bất động sản tăng giá sẽ bán và chia lợi nhuận.

Tin tưởng, bà T. góp 1 tỷ đồng còn bà G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất và hoàn trả cho bà T. 1 tỷ đồng tiền gốc cùng 292 triệu đồng tiền lợi nhuận. Bà G. cũng nhận lại 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lãi.

Sau lần đầu đầu tư có lãi, bà G. chỉ rút phần lợi nhuận, còn số tiền gốc tiếp tục để Huyền sử dụng đầu tư.

Nhận thấy các nạn nhân đã tin tưởng, Huyền tiếp tục đưa ra thông tin mình được giao thực hiện dự án logistics tại Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án xử lý rác thải công nghiệp tại Đồng Nai.

Bị cáo cam kết mức lợi nhuận từ 30 đến 35 triệu đồng cho mỗi một tỷ đồng đầu tư mỗi tháng, qua đó tiếp tục dụ những người phụ nữ góp vốn.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, các bà T., G., V. và H. nhiều lần chuyển tiền cho Huyền để đầu tư bất động sản và các dự án mà bị cáo giới thiệu.

Tổng số tiền 4 người chuyển cho Huyền lên tới 26 tỷ đồng.

Trong đó, bà T. chuyển 19,4 tỷ đồng; bà G. chuyển 2,6 tỷ đồng; bà V. chuyển 500 triệu đồng và bà H. chuyển 3,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không đầu tư vào các dự án như cam kết. Bị cáo sử dụng tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất cao hơn, trả các khoản nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Để duy trì lòng tin của các nhà đầu tư, hàng tháng Huyền lấy tiền lãi từ hoạt động đáo hạn ngân hàng và một phần tiền mà chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả “lợi nhuận”. Bằng cách này, Huyền khiến các bị hại tin hoạt động đầu tư đang sinh lời, từ đó tiếp tục chuyển thêm tiền cho bị cáo.

Đến tháng 4/2025, Huyền mất khả năng thanh toán. Cơ quan tố tụng xác định sau khi đối trừ các khoản tiền đã trả, bị cáo còn chiếm đoạt của 4 bị hại gần 19 tỷ đồng.