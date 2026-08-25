Nữ kế toán ở Lâm Đồng chiếm đoạt hơn 556 triệu đồng lĩnh 9 năm tù

Ngày 25/8, TAND khu vực 5 - Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngân Thoa (SN 1980), Trần Đình Năm (SN 1961), Trần Đình Nam (SN 1983), Nguyễn Văn Duật (SN 1992), cùng trú tại xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng về các tội danh Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, 4 bị cáo nêu trên đều thuộc Ban Quản lý chợ Đạ Tẻh. Trong quá trình quản lý, thu, chi, theo dõi các khoản tiền tại Ban Quản lý chợ Đạ Tẻh, một số cá nhân đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài chính để chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Tú Nguyễn).

Trong đó, bà Nguyễn Thị Ngân Thoa, kế toán Ban Quản lý chợ Đạ Tẻh, đã chiếm đoạt hơn gần 550 triệu đồng. Bà này cũng trực tiếp thu phí của 5 hộ kinh doanh nhưng không xuất hóa đơn, không đưa vào sổ sách, tiếp tục chiếm đoạt hơn 6,6 triệu đồng. Tổng số tiền mà nữ kế toán này chiếm đoạt, gây thiệt hại là hơn 556,6 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Duật, thủ quỹ Ban Quản lý chợ Đạ Tẻh được xác định thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 316 triệu đồng. Ông Duật trực tiếp thu phí mặt bằng nhưng không xuất hóa đơn, không đưa vào sổ sách, tham ô hơn 26,5 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Trần Đình Nam với vai trò thủ quỹ cũng thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 233 triệu đồng. Ông Trần Đình Năm, nguyên Phó Ban Quản lý chợ Đạ Tẻh đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 481 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân Thoa 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Duật 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Trần Đình Nam và Trần Đình Năm bị tuyên phạt mỗi người 24 tháng tù cho hưởng án treo.