Nữ giúp việc khai bạo hành cụ bà 82 tuổi vì bị chủ giữ tiền lương

Sáng 14/5, Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Bắc bị cáo buộc nhiều lần bạo hành bà H.T.N. (82 tuổi) trong thời gian được thuê chăm sóc nạn nhân.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo bị hại là bà N. và người đại diện hợp pháp của bị hại là chị Nguyễn Kim D. vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đủ điều kiện để đưa bị cáo ra xét xử, vì vậy đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo quy định.

Tại tòa, bị cáo Trương Thị Bắc ban đầu thừa nhận hành vi như cáo trạng mà Viện kiểm sát công bố. Tuy nhiên, trong quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo nhiều lần quanh co không thừa nhận việc đã bạo hành bà N..

Bị cáo Trương Thị Bắc (Ảnh: Minh Anh).

Bắc khai, thông qua một người quen giới thiệu, bị cáo đến giúp việc cho gia đình bà N. từ tháng 11/2025, khi bà nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bắc chăm sóc bà N. khoảng 2 ngày tại bệnh viện, sau đó về chăm sóc bà tại nhà trên phố Trần Khát Chân. Khoảng 15 ngày sau, bà N. được chuyển về nhà trên phố Lò Đúc, Bắc tiếp tục đi theo để chăm sóc. Tại căn nhà này, Bắc và bà N. ở tầng một.

Theo lời khai của Bắc, thời điểm đó bà N. tuổi cao, sức khỏe yếu, bị tai biến, không thể tự đi lại, trí nhớ lúc tỉnh lúc quên.

Khi HĐXX hỏi về nguyên nhân nhiều lần có hành vi hành hạ bà N., Bắc khai do bức xúc vì anh C. (con trai bà N.) giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc Bắc hỏi bà N. có đi vệ sinh không, bà trả lời không nhưng sau bà lại đi vệ sinh ra nhà khiến Bắc bực tức.

HĐXX xét hỏi bị cáo về việc nhiều lần hành hạ bà N. đã được camera an ninh trong nhà ghi lại.

“Bị cáo xốc nách như thế, bị cáo có hiểu người già rất dễ gãy xương sườn hay không?”, HĐXX hỏi.

Bắc trình bày, do anh C. nói bà N. ngồi bị vẹo nên bị cáo mới làm như vậy. Song Bắc thừa nhận hành vi này của mình là sai.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng làm rõ tình tiết liên quan đến việc bà N. ngồi trên xe lăn có phần tay vịn nhưng bị cáo không cho bà cụ đặt tay lên.

Bắc phủ nhận việc này và cho rằng không có việc mình ngăn cản bị hại đặt tay lên ghế. Trước lời khai này, HĐXX khẳng định tài liệu trong hồ sơ và hình ảnh từ video clip thể hiện bị cáo đã không cho bà N. đặt tay lên tay vịn, đồng thời có hành vi xốc nách, hất đầu và chửi mắng nạn nhân.

Do bị cáo tiếp tục khai quanh co, ngụy biện, HĐXX yêu cầu đại diện Viện kiểm sát trình chiếu lại toàn bộ clip do camera an ninh trong nhà ghi lại là chứng cứ trong vụ án.

Hình ảnh tại phiên tòa cho thấy bà N. nhiều lần muốn đặt tay lên phần tay vịn của xe lăn nhưng bị Bắc ngăn cản.

Trong một số đoạn clip, bị cáo còn có hành vi đánh vào vùng mặt, đầu, xốc nách và đối xử thô bạo với cụ bà.

“Bị hại là người già 82 tuổi, bị liệt nửa người nhưng bị cáo vẫn đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà thì tôi thấy bị cáo không có tâm”, HĐXX nhấn mạnh.

Theo HĐXX, công việc chăm sóc người già đòi hỏi sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo thể hiện sự thô bạo, thiếu tình thương đối với người mà mình được thuê chăm sóc.