Nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3 tỷ đồng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959) để điều tra tội Trốn thuế.

Nguyễn Thị Lực là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH cây xanh Phương Uyên, đều có địa chỉ tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Lực đã mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ khoảng trên 40 tỷ đồng. Hành vi kê khai khấu trừ thuế gian lận này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM&DV cây cảnh Điền Xá và Ngô Thị Hà (SN 1984), Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH DVTM cây xanh Đức Mạnh, đều ở phường Vị Khê, để điều tra về tội Trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 500 triệu đồng.