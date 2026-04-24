Nữ giám đốc 3 doanh nghiệp trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trốn thuế.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Lan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố ngày 6/3/2025.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lan cùng với một đối tượng khác tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.