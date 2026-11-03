Chiều 3/11, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 đồng phạm về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và các tội danh khác bước vào phần tranh luận.

Kinh doanh không thể suy nghĩ bằng cảm xúc

Trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Chu Thị Thành, luật sư cho biết các bị cáo trong vụ án đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục 100% hậu quả.

Theo luật sư, năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có khối lượng kinh doanh khoảng 360.000m3 xăng dầu. Với quy mô này, giá trị các hợp đồng rất lớn, doanh nghiệp có nguy cơ phải chịu khoản tiền phạt đáng kể nếu không thực hiện đúng cam kết với đối tác.

Luật sư phân tích, nếu không tiêu thụ đủ lượng xăng dầu theo hợp đồng, doanh nghiệp có thể phải chịu mức phạt lên đến 8%, tương đương khoảng 200-300 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến thị trường xăng dầu gặp nhiều khó khăn, giá giảm mạnh, hoạt động tiêu thụ đình trệ.

Bị cáo Chu Thị Thành tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước áp lực phải tiêu thụ đủ sản lượng theo hợp đồng, lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức đã chấp nhận bán hàng không xuất hóa đơn nhằm tránh thiệt hại lớn hơn.

Luật sư nhìn nhận, ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể nhận thức được việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn là sai quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh đặc biệt khó khăn, các bị cáo đã lựa chọn cách làm này để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Tự bào chữa trước HĐXX, bị cáo Chu Thị Thành thừa nhận những sai phạm của bản thân. Nữ đại gia xăng dầu trình bày, năm 2020, dịch Covid-19 cùng những biến động của thị trường xăng dầu quốc tế đã đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn.

Bị cáo cho rằng bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm trong giai đoạn đặc biệt này và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội để cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"15 năm tôi làm Nhà nước, sau đó sang làm doanh nghiệp. Sai lầm lớn nhất là trong thời điểm dịch bệnh đã đưa ra quyết định sai lầm", bị cáo Thành nói.

Đối đáp quan điểm bào chữa của luật sư, đại diện VKS cho rằng doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các quy định pháp luật, không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm xúc hay những khó khăn gặp phải.

Vị đại diện VKS đánh giá, việc bán hàng không xuất hóa đơn có thể kéo theo hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cụ thể, để hợp thức hóa những giao dịch không xuất hóa đơn, doanh nghiệp có thể phải mua hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm che giấu hoạt động mua bán thực tế.

Từ hành vi không xuất hóa đơn, doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện hành vi trốn thuế. Bên cạnh đó, nguồn tiền thu được từ hoạt động mua bán không có hóa đơn không được hạch toán, theo dõi theo quy định.

Để quản lý khoản tiền này, các bị cáo phải lập thêm hệ thống sổ sách kế toán riêng, từ đó dẫn đến hành vi vi phạm quy định về kế toán.

Đại diện VKS nhấn mạnh, từ một hành vi vi phạm ban đầu có thể phát sinh nhiều sai phạm khác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông qua vụ án, đại diện cơ quan công tố kiến nghị các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Liên quan đến hành vi tham ô tài sản trong vụ án, đại diện VKS phân tích, tham ô là hành vi chiếm đoạt tài sản do người phạm tội có trách nhiệm quản lý.

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dù doanh nghiệp được giao quản lý nhưng việc sử dụng nguồn tiền này phải tuân thủ quy định.

Do đó, theo quan điểm của VKS, hành vi chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu đã cấu thành tội Tham ô.

Nữ đại gia nghẹn ngào xin khoan hồng cho cấp dưới

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX chuyển sang nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Chu Thị Thành cho biết sau 2 ngày xét xử, bản thân đã nhận thức rõ những sai phạm và hậu quả do hành vi của mình gây ra. Nữ đại gia xăng dầu mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh phạm tội để tuyên mức án khoan hồng cho bản thân.

Đặc biệt, bị cáo Thành dành phần lớn lời nói sau cùng để xin giảm nhẹ hình phạt cho những người từng là cấp dưới của mình.

Bị cáo trình bày, cấp dưới chỉ là người làm công ăn lương, nhưng vì những quyết định sai lầm của bà đã khiến họ phải vướng vòng lao lý.

"Bị cáo kính mong HĐXX xem xét khoan hồng cho những người đồng hành cùng với tôi", bị cáo Chu Thị Thành nghẹn ngào nói. Sau khi các bị cáo trình bày lời nói sau cùng, HĐXX bước vào nghị án và tuyên án vào chiều 5/11.