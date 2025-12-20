Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USD

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Mai Trà My (33 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi), Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, chồng Thắm) cùng 18 đồng phạm về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, nhóm các bị can đã xâm nhập email của các công ty đang giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả để thông báo thay đổi tài khoản thanh toán. Các đối tượng tại Việt Nam cũng lập công ty “ma” mang tên nước ngoài giống tên đối tác, mở tài khoản nhận tiền, đổi ngoại tệ sang VNĐ rồi chuyển cho đồng phạm để chiếm đoạt.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Phi vụ điển hình được nêu là các đối tượng đã giả mạo địa chỉ email của một công ty nước ngoài trong một giao dịch. Vào ngày 8/3/2024, một công ty nước ngoài khác đã mắc bẫy và chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả của các đối tượng lập ra. Sau đó, đại sứ quán nước sở tại đã yêu cầu phong tỏa tài khoản nhưng toàn bộ số tiền đã bị rút.

Ngày 2/4/2024, một đại sứ quán nước ngoài đã chính thức đề nghị Công an TPHCM điều tra.

Kết quả điều tra thể hiện, cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng người Nigeria đang bị truy nã) thuê Mai Vũ Minh (30 tuổi) lập nhiều công ty để nhận tiền từ nước ngoài. Minh dùng 3/9 công ty đứng tên nhận 789.057 USD, bán được hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho My và hưởng lợi 383 triệu đồng.

Minh còn rút 10 tỷ đồng giao cho Dương Đại Nghĩa (43 tuổi) để chuyển tiền sang Campuchia cho My.

Liên quan tới vụ án, Thắm quen Okoye (quốc tịch Nigeria) khi làm công nhân tại quận Tân Phú cũ. Sau khi kết hôn (năm 2020), cả 2 đi làm thuê, cuộc sống khó khăn.

Tháng 2/2023, bạn của Okoye rủ hai vợ chồng tham gia đường dây rửa tiền với hoa hồng 3-7% số tiền rút được. Giai đoạn 2022-2024, Thắm lập 53 công ty, trong đó 4 công ty nhận tổng cộng 1,49 triệu USD (bán được 36 tỷ đồng). Thắm và Okoye hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.