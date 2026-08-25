NSƯT Kiều Thanh - người đóng "Trà Cave" bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bà Kiều Thị Thanh (45 tuổi) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, ngoài bà Thanh, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố thêm 81 bị can khác về các tội Sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các hành vi liên quan.

Bà Kiều Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Phạm Nam).

Theo cơ quan công an, đường dây này được phát hiện trong quá trình Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truy vết, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cho biết, tại thời điểm kiểm tra, bà Kiều Thị Thanh (được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh), đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.

Cảnh sát cũng thu giữ số tang vật gồm gần 14kg methamphetamine, gần 8.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 2kg MDMA, hơn 1,1kg ketamine, hơn 116gr heroin, 60 gói “nước vui”, một khẩu súng tự chế và 12 viên đạn.

Bà Thanh được biết đến là một diễn viên kỳ cựu, từng được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

NSƯT Kiều Thanh (Ảnh: VTV).

NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh (45 tuổi), sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Khi còn là sinh viên, bà Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận phức tạp đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được công chúng biết đến.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5. Năm 2019, bà trở lại màn ảnh với vai Dung “Khàn” trong phim Hoa hồng trên ngực trái.

Bà Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng năm 2015.

Ngày 15/7, bà Thanh nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với bà này từ ngày 17/7.