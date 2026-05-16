"Nổ" làm sổ đỏ, xin đất tái định cư rồi chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Phan Thị Tâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 5/2024, thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại Đà Nẵng) liên hệ với Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa thông tin gian dối có thể giúp được bố trí thêm cho vợ chồng bà N. 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng. Tin tưởng, bà N. đã giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm.

Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như cam kết và mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, vay 800 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như nội dung Tâm đưa ra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tâm còn nhận của ông T.L.M. (trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để làm sổ đỏ cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ), cam kết hoàn tất trong 2 tháng nhưng không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền.

Ngoài ra, Tâm còn nhận 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng không thực hiện. Tổng số tiền bước đầu được cơ quan công an xác định lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng đang điều tra để làm rõ việc Tâm có nhận hay không số tiền 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. trong vụ mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).