Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy "nhiều không", đánh võng trên quốc lộ

Ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông của đơn vị đã xử phạt nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 2/5, tiếp nhận phản ánh của người dân và qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhóm 6 thanh thiếu niên điều khiển 3 mô tô lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm thanh thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên gồm: Q.V.H., N.H.P. (đều SN 2005, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa); L.T.Đ.P. (SN 2012), Đ.V.N., N.L.G.P. và N.Đ.L. (đều SN 2011, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Nhóm thanh thiếu niên nêu trên vi phạm các lỗi như điều khiển xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng đối với 5 trường hợp liên quan, tạm giữ 3 phương tiện.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý học sinh, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện đến trường nhằm phòng ngừa vi phạm.