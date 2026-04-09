Nhóm thanh thiếu niên đeo mặt nạ truy đuổi, tấn công nhiều người trong đêm

Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 1h30 ngày 5/4, P.V.L. (SN 2009) điều khiển xe máy chở V.V.M. (SN 2008) và V.V.C. (SN 2009), cùng trú tại xã Hải Hưng (Hải Phòng), di chuyển trên tuyến TL39D từ xã Bắc Thanh Miện về xã Hải Hưng.

Trên đường đi, nhóm này gặp 11 đối tượng đeo khẩu trang, đeo mặt nạ, đi trên 4 xe máy tháo biển số. Các đối tượng cầm vỏ chai bia truy đuổi, tấn công khiến xe của P.V.L. mất lái, lao xuống mương nước.

Vụ việc khiến P.V.L. và V.V.C. bị xây xước nhẹ, còn V.V.M. bị gãy xương bả vai, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển tới khu vực xã Thanh Miện, dùng vỏ chai bia ném vào N.H.T. (SN 2005, trú xã Hải Hưng) và P.Đ.V. (SN 2005, trú xã Bắc Thanh Miện).

Hậu quả, P.Đ.V. bị rách vùng cổ, phải khâu 30 mũi tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hải Hưng đã tổ chức rà soát, xác minh các đối tượng liên quan. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã triệu tập đủ 11 người để đấu tranh làm rõ.

Nhóm này có độ tuổi từ 14 đến 19, trú tại nhiều địa phương khác nhau. Công an thu giữ 4 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an xã Hải Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.