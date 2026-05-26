Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy cầm hung khí hò hét trên quốc lộ

Ngày 26/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp xác minh, mời làm việc đối với 9 thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy vi phạm luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và mang theo hung khí.

Trước đó, một clip ngắn ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Xuân Đài (Đắk Lắk) không đội mũ bảo hiểm, cầm dao, gậy, cành cây. Nhóm này còn có hành vi lạng lách, người ngồi sau xe liên tục hò hét, khua hung khí và cười đùa với nhau trên đường.

Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, hò hét trên quốc lộ (Ảnh: Cắt từ clip).

Việc các thanh thiếu niên phóng xe với tốc độ cao trên quốc lộ, lạng lách giữa dòng phương tiện khiến nhiều người không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho những người đi cùng chiều trên tuyến đường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng công an địa phương rà soát camera, xác minh phương tiện và người liên quan. Làm việc ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập đi chơi ban đêm, tự quay clip rồi đăng tải để câu view (lượt xem).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.