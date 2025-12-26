Nhóm thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tìm bị hại của nhóm đối tượng trong vụ ném đá trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đoạn qua xã Vĩnh Trinh (TP Cần Thơ).

Nhóm đối tượng ném đá gây hư hỏng ô tô trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi ném đá vào các ô tô chạy trên đường gây nguy hiểm và hư hỏng cho nhiều phương tiện giao thông qua lại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm người thực hiện có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thực hiện hành vi nói trên.

Ô tô bị ném đã dẫn đến vỡ kính (Ảnh: CTV).

Phòng Cảnh sát hình sự xin thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên thì đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ để trình báo hoặc trực tiếp liên hệ ông Dương Minh Thiện, số điện thoại: 0907688639.