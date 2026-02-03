Nhóm thanh niên mua bán hơn 8,4 tỷ email của người dùng toàn thế giới

Ngày 2/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm L.V.D. (SN 2002, quê Thanh Hóa); D.D.D. (SN 2001, quê Gia Lai) và N.T.T. (SN 2000, ở TP Hà Nội) về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Ba đối tượng bị cảnh sát khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một nhóm các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để xâm nhập trái phép vào email của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với các đối tượng người nước ngoài thông qua Telegram để mua bán, trao đổi thông tin email gồm tên đăng nhập và mật khẩu của người khác bị rò rỉ thông qua các cuộc tấn công mạng.

Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm có tính năng tự động xâm nhập trái phép vào những email này nhằm thu thập, phân tích thông tin và bán lại cho các đối tượng trên không gian mạng nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới; đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin nhạy cảm (CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP…) qua mạng xã hội hoặc email. Người dân cần cẩn trọng khi tải ứng dụng, chỉ cài đặt phần mềm từ nguồn chính thống, tránh các ứng dụng lạ yêu cầu quyền truy cập bất thường.