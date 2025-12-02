Nhóm thanh niên mang hung khí đuổi chém người đi đường ở Hà Nội

Chiều 2/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 vừa kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ 32.

Theo đó, khoảng 22h ngày 1/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 do Trung tá Phạm Việt Dũng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32 thì phát hiện 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy nhãn hiệu Honda SH (một xe màu trắng, một xe màu đen).

Nhóm 4 nam thanh niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết, những người ngồi sau 2 xe máy trên mang theo hung khí gồm 1 con dao gắn tuýp sắt và 1 con dao dài khoảng 60cm. Ngoài ra, 2 chiếc xe máy đều bị che biển số bằng khẩu trang, 4 người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, rượt đuổi nhau trên đường.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, khi nhóm thanh niên nêu trên di chuyển được một đoạn đường, người điều khiển xe SH màu đen vượt đèn đỏ và va chạm với một xe máy khác rồi ngã ra đường. Cảnh sát sau đó phối hợp người dân đã khống chế được nam thanh niên điều khiển xe máy này, còn 3 người khác đã bỏ chạy.

Cảnh sát làm việc với Đ.V.H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển xe máy SH màu đen là Đ.V.H. (SN 2005, trú tại Hà Nội). Ngoài ra, H. đã có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về Công an xã Đan Phượng để phối hợp xử lý.

Tại cơ quan chức năng, H. cho biết khoảng 21h ngày 1/12, H. cùng 3 người khác điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 32 thì bị một nhóm thanh niên khác ném gạch. Bực tức, nhóm của H. đã quay lại khu đô thị Kim Chung lấy hung khí để trả thù.

Tuy nhiên, do không tìm thấy nhóm đối thủ, nhóm của H. đã điều khiển xe chạy dọc quốc lộ 32 rồi tìm những thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm khác để đuổi, chém.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngay trong đêm 1/12, Công an xã Đan Phượng đã truy vết các đối tượng liên quan, đến sáng 2/12, ba người liên quan còn lại trong vụ việc đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.