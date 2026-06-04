Nhóm người Việt ở Campuchia lập kịch bản “giết khách” nhắm vào các quý ông

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An) cầm đầu. Liên quan đến vụ án này, công an cũng đã bắt giữ 23 đối tượng là nhân viên trong công ty của Dũng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đăng Dũng sang Campuchia lập công ty, tuyển nhân viên nhằm thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Dũng chia nhân viên thành nhiều tổ, mỗi tổ 6-8 người, phân công tổ trưởng để dễ điều hành, quản lý.

Các nhân viên được đào tạo cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”.

Kịch bản lừa đảo thiết kế theo quy trình 4 bước gồm: "xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen", "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ", "bắt đầu có đơn hàng - tạo lòng tin" và "giết khách".

24 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Đối tượng nhóm lừa đảo này nhắm tới là những người đàn ông thành đạt ở trong nước. Bởi vậy, chúng lập các tài khoản mạng xã hội, xây dựng hình tượng là những người phụ nữ xinh đẹp, công việc ổn định, kinh tế khá giả để kết bạn với “con mồi”.

Sau khi tạo lòng tin, xây dựng tình cảm khiến nạn nhân “say tình ảo”, các đối tượng sẽ dẫn dụ tham gia thực hiện “nhiệm vụ” mua hàng qua mạng với hứa hẹn hoa hồng khủng. Khi nạn nhân đầu tư một số tiền lớn, chúng sẽ thực hiện bước "giết khách" và chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 20 đến 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các địa phương trong tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt Dũng và đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Đặc biệt, có nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Cơ quan công an xác định, trong vụ việc, Phạm Văn Tùng (SN 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993, cùng trú tại xã Tân Kỳ) đã giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản.

Ban chuyên án đang đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi nạn nhân bị lừa đảo bởi kịch bản trên liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.