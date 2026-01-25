Nhóm người lạ mặt leo lên ô tô khách đòi lục soát, đánh tới tấp phụ xe

Sáng 25/1, Công an phường Cư Bao (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang xác minh một phụ xe khách bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công, hành hung vào đầu và cơ thể.

Anh N.V.C. (28 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) - phụ xe khách - cho biết anh làm việc cho nhà xe Tăng Tín chuyên lưu thông tuyến tỉnh Nghệ An - TPHCM và ngược lại.

Phụ xe khách bị các đối tượng kẹp cổ, đánh tới tấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh C., ngày 24/1, có số điện thoại lạ gọi tới nhà xe để đặt một vé từ phường Cư Bao về tỉnh Nghệ An và xe sẽ đón trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phương này.

Khoảng 23h ngày 24/1, xe khách dừng đón người tại đèo Hà Lan (phường Cư Bao) thì nhóm 7-8 đối tượng đứng chờ sẵn. Thời điểm này, có 3 người đàn ông leo lên xe và đòi lục tìm một người đàn ông tên Hùng.

Trước sự việc, để đảm bảo sự an toàn của hành khách cũng như tài sản trên xe, nên anh C. đã từ chối cho nhóm này lục soát. Lập tức, anh C. bị nhóm người lao vào kẹp cổ, đánh, đấm tới tấp ngay trong xe.

Toàn bộ sự việc được camera giám sát hành trình ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, nhóm này kéo anh C. xuống xe để tiếp tục đánh. Bị tấn công, anh C. vội chạy vào nhà dân bên đường để cầu cứu và đến công an trình báo. Nhóm đối tượng này còn đập vỡ điện thoại của nạn nhân trước khi rời đi.

"Tôi bị đánh toàn thân, nặng nhất là vùng đầu và sẽ đi chụp phim để kiểm tra. Tôi không quen biết các đối tượng này, chỉ vì từ chối cho lục soát xe mà tôi bị tấn công liên tục. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định", anh C. bày tỏ.