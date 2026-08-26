Nhóm người đánh đập, ép thanh niên viết giấy vay nợ 400 triệu đồng

Sáng 26/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Đức Bảo (33 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (40 tuổi), đều trú tại xã Cẩm Xuyên và Nguyễn Xuân Phong (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm người bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Anh Quý).

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 23/8, tại tiệm cầm đồ có địa chỉ tại số 38 đường Nguyễn Biên, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Bảo, Tuấn và Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc anh N.V.Đ. (22 tuổi, trú tại xã Cẩm Xuyên) phải viết giấy vay nợ Ngô Đức Bảo số tiền 400 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó tố cáo hành vi của nhóm này lên cơ quan chức năng. Biết sự việc bị phát hiện, cả 3 nghi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.