Nhóm đối tượng mang hung khí gây náo loạn ở Nha Trang

Ngày 18/1, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết lực lượng công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nhóm người có hành vi đánh nhau tại khu vực trước quảng trường 2 tháng 4.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 17/1 tại khu vực đường Trần Phú, đoạn đối diện quảng trường. Thời điểm này, một nhóm gồm 6 người trẻ tuổi đi trên 2 xe máy, mỗi xe chở 3 người, di chuyển đến gần khu vực chợ đêm để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng gây náo loạn trước quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Trong nhóm này, một số đối tượng mang theo hung khí dài, nghi là dao, kiếm. Sau khi đánh nhau, nhóm người lên xe máy rời đi thì bị một đối tượng cầm ghế nhựa đuổi theo. Thấy vậy, hai người ngồi trên một xe máy dừng lại, quay lại đuổi đánh khiến đối phương bỏ chạy.

Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục lên xe máy, phóng nhanh, nẹt pô, vượt ẩu rời khỏi hiện trường.

Mặc dù sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại khu vực, khiến nhiều người dân và du khách hoảng sợ, tìm cách tránh xa hiện trường.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đứng từ xa dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, nhằm giữ gìn hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện của Nha Trang - Khánh Hòa.