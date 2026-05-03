Nhóm cầm đầu Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ dùng 70 kịch bản lôi kéo người dân

Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ hoạt động của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Đây chỉ là một nhánh nhỏ trong hệ thống Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Số lượng tham gia tại Quảng Trị được xác định khoảng 500 người.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường (Ảnh: Trần Tuấn).

Tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ vận hành theo mô hình chặt chẽ, có sự chỉ đạo từ tổng hội ở nước ngoài. Lực lượng truyền giáo chủ yếu là người trẻ, có khả năng giao tiếp tốt, được huấn luyện kỹ năng thuyết giảng và tổ chức thành các cấp như người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sử dụng 70 kịch bản khác nhau, tùy từng người, hoàn cảnh cụ thể để tiếp cận, thao túng tâm lý. Nạn nhân được nhắm đến là phụ nữ yếu đuối, nhẹ dạ hoặc người đang gặp khó khăn, bệnh tật và có vấn đề về tinh thần, trắc trở trong cuộc sống.

Theo cơ quan công an, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam chưa được cơ quan chức năng cấp phép và cũng không có địa điểm sinh hoạt hợp pháp. Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường thông qua người quen, bạn bè để tạo niềm tin ban đầu, sau đó dẫn dắt từng bước.

Hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ được tổ chức có tính chất đa cấp, mỗi người tham gia trở thành một mắt xích lôi kéo người mới. Giai đoạn đầu, chúng chỉ yêu cầu dâng lễ tùy tâm, tuy nhiên khi tham gia sâu, chúng tạo áp lực tâm lý, thậm chí đe dọa tinh thần và yêu cầu đóng góp tài chính. Người tham gia bị yêu cầu nộp 1/10 thu nhập hàng tháng vào các ngày sinh hoạt cố định.

Cơ quan công an khuyến cáo, những hội, nhóm có biểu hiện lôi kéo, kiểm soát tâm lý, tách rời người dân khỏi gia đình và yêu cầu đóng góp tài chính đều tiềm ẩn rủi ro. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không để bị lợi dụng, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động trái phép tại Quảng Trị bị lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý (Ảnh: Trần Tuấn).

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Các điểm sinh hoạt trái phép do Nguyễn Duy Cường cầm đầu với sự tham gia của 48 người khác. Cường trực tiếp điều hành hoạt động, tổ chức “lễ vượt qua” để các thành viên gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Công an tỉnh Quảng Trị đã xử lý các đối tượng liên quan, thu giữ 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều vật chứng khác.