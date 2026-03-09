Nhóm bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM nhận tiền cho xe tải chạy giờ cấm

Ngày 9/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo là nhân viên Đội Bảo vệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, Đội trưởng Đội Bảo vệ Khu Công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi), Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là đội phó) và 9 đồng phạm bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, phiên tòa được thông báo hoãn và HĐXX cho biết sẽ lên lịch xét xử sau.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ phản ánh của báo chí vào tháng 6/2023 về tình trạng nhiều xe tải trên 3,5 tấn vẫn lưu thông vào Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) dù khu vực này có biển báo cấm từ 6h đến 22h hằng ngày.

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, một quy trình tiếp tay cho vi phạm đã hình thành ngay trong lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại đây.

Cụ thể, Nguyễn Giang Sơn, với vai trò đội trưởng, đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp vận tải. Để xe tải được qua các cổng chính (D1, D2) và lưu thông trên các tuyến đường nội bộ trong khung giờ cấm, các doanh nghiệp phải chi tiền hằng tháng.

Mức tiền được xác định theo số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để việc thu tiền diễn ra trót lọt, Sơn bàn bạc với các đội phó Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ cùng các tổ trưởng, tổ phó. Danh sách các xe “đã mua đường” được gửi vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ để các chốt nhận diện, không xử lý khi những xe này đi qua.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Giang Sơn đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp. Trong đó, Sơn giữ lại 400 triệu đồng, số còn lại chia cho lãnh đạo đội, tổ trưởng, tổ phó với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng; các nhân viên bảo vệ được chia trung bình 100.000-300.000 đồng.

Ngoài khoản tiền được Sơn phân chia, một số tổ trưởng, tổ phó còn tự nhận thêm tiền từ cá nhân, doanh nghiệp vận tải để cho xe vào giờ cấm. Điển hình, bị can Trần Phát Vĩnh Thanh (tổ trưởng) bị cáo buộc thu thêm hơn 426 triệu đồng.