Nhiều cô gái cam kết “giải nghệ” sau đó lại tham gia bán dâm

Ngày 8/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, từ đầu năm đến nay phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa 10 tụ điểm có hoạt động mua bán dâm. Riêng tháng 3 có đến 3 điểm hoạt động mua bán dâm tại các phường trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi bị triệt phá.

Gần đây nhất, tối 28/3, cảnh sát bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi).

Những cô gái tham gia bán dâm bị Công an Quảng Ngãi phát hiện, xử lý (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Đầu tháng 3, cảnh sát cũng đã triệt xóa 2 tụ điểm có hoạt động mua bán dâm tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi). Qua đó, cảnh sát phát hiện 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, bắt 3 người có hành vi chứa chấp và môi giới mại dâm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhiều cô gái là người ở các xã miền núi đã xuống khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi tham gia bán dâm. Lúc đầu, các cô gái xin vào làm tiếp viên tại quán karaoke sau đó bị lôi kéo vào con đường mại dâm.

Những cô gái bị công an phát hiện, xử lý và đã cam kết không tham gia hoạt động mại dâm. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, nhiều trường hợp lại “ngựa quen đường cũ” nên tiếp tục bị bắt giữ.