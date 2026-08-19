Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19/8, Công an xã Đông Hải (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.V. (47 tuổi) về hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng làm việc với ông V. (Ảnh: CTV).

Theo Công an xã Đông Hải, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện ông V. có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Công an xã Đông Hải còn yêu cầu ông V. viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Công an xã Đông Hải khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về xuất nhập cảnh, tuyệt đối không nghe theo các lời dụ dỗ, môi giới đưa người vượt biên trái phép.

Thời gian tới, Công an xã Đông Hải sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý cư trú, rà soát nhân hộ khẩu, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.