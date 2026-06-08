Nhân viên quán ăn dùng dao chém vào mặt đồng nghiệp ở TPHCM

Ngày 8/6, Công an phường An Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Hữu Hiền (SN 1982, ngụ phường Phú Thuận) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiền bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 31/5, Công an Phường An Đông tiếp nhận tin báo tội phạm về hành vi cố ý gây thương tích của một nhân viên quán ăn trên địa bàn. Công an phường An Đông đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm khẩn trương bảo vệ hiện trường, nắm thông tin vụ việc và báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp truy xét.

Theo thông tin điều tra ban đầu của cảnh sát, nạn nhân là anh Nguyễn An Trí (SN 1998, ngụ xã Phước Hải, nhân viên làm bếp của quán ăn) bị đối tượng chém vào vùng mặt, trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu và được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn nghi phạm thực hiện là Nguyễn Hữu Hiền cũng là nhân viên làm bếp của quán ăn này.

Khu vực bếp của quán ăn trước khi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Hiền mang theo con dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường di chuyển, nghi phạm cất giấu con dao, thay đổi trang phục, di chuyển vào các hẻm không có camera an ninh để gây khó khăn cho lực lượng công an và di chuyển đến vùng biên giới thuộc xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai, và chuẩn bị qua biên giới Campuchia để trốn chạy.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hiền. Lúc đầu, nghi phạm tỏ thái độ chống đối, ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ do cơ quan công an thu thập được, Hiền cúi đầu thừa nhận hành vi chém nạn nhân Nguyễn An Trí.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.