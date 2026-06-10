Nhân viên ổ lừa đảo ở Campuchia liên tục khoe tiền, vàng để dụ "con mồi"

Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Lực (SN 1999, trú xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Bị can Trần Văn Lực­ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, năm 2021, Trần Văn Lực vượt biên trái phép sang Campuchia, làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng. Tại đây, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có với nhiều tiền, vàng trên Facebook cá nhân “Trần Văn Lực” để lôi kéo người sang làm việc.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Lực đã lôi kéo, đưa dẫn nhiều người đi lao động tại Campuchia bằng hình thức vượt biên trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên tin, nghe theo những lời tuyên truyền của các đối tượng xấu hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” tại nước ngoài; không tiếp tay cho các đối tượng thực hiện các hành vi rủ rê, lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép.

Nếu có nhu cầu ra nước ngoài lao động, người dân cần đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải đáp, hướng dẫn, đi theo con đường hợp pháp, được Nhà nước bảo đảm các quyền và nghĩa vụ liên quan.