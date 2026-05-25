Nhân viên nha khoa cầm súng nhựa đi cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Ngày 25/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trung Thành (33 tuổi, quê Phú Thọ) 18 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Thành làm nhân viên tại một phòng khám nha khoa tư nhân ở xã Tân Hòa, Đồng Tháp. Do nợ nần, mất khả năng chi trả, người này nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng nên lên mạng xã hội mua một khẩu súng nhựa.

Thành bị tuyên án 18 năm tù giam (Ảnh: A.L.).

Chiều 22/7/2025, Thành mang theo súng nhựa, mượn xe máy của bạn chạy theo quốc lộ 50 từ Đồng Tháp lên TPHCM tìm cơ hội gây án tại các tiệm vàng vắng người. Trên đường đi, Thành mua thêm một cây rìu mang theo.

Khoảng 19h40 cùng ngày, phát hiện một tiệm vàng tại ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc ít người, không có bảo vệ, Thành dừng xe ở bãi đất trống cách hiện trường hơn 400m rồi đi bộ tiếp cận.

Bước vào bên trong, Thành dùng súng nhựa đe dọa nữ chủ tiệm, hô “cướp đây, đưa vàng ra”. Lúc này, ông H. (cha ruột chủ tiệm vàng) đứng gần cửa tri hô, ngăn cản nên Thành chĩa súng về phía ông H., đồng thời dùng rìu đập vỡ mặt tủ kính.

Sau đó, Thành lấy 7 vòng vàng, 23 dây chuyền và 46 lắc vàng, tổng trọng lượng hơn 11,5 lượng vàng 18K, trị giá gần 730 triệu đồng tại thời điểm gây án, rồi bỏ chạy ra nơi cất giấu xe máy.

Tuy nhiên, ông H. cùng hai người khác cầm dao truy đuổi và khống chế được Thành. Trong lúc chống trả, Thành dùng rìu chém ông H. nhưng không trúng, sau đó bị ông này chém gây thương tích 48%.

Ngoài tội Cướp tài sản, cơ quan điều tra còn chuyển hồ sơ cho Công an xã Cần Giuộc xem xét xử lý hành vi hủy hoại tài sản do Thành dùng rìu đập bể tủ kính tiệm vàng.

Đối với thương tích của Thành, cơ quan điều tra xác định ông H. hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ Thành sử dụng hung khí tấn công người khác. Đồng thời, Thành không yêu cầu xử lý nên cơ quan chức năng không xem xét.