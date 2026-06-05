Nhân viên di tích Tam Thanh dùng vé ảo rút ruột gần 200 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nhân viên quản lý điểm di tích Tam Thanh để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 đến nay, nhóm đối tượng gồm Vũ Duy Hưng (41 tuổi, Tổ trưởng), Dương Thị Hồng Nhung (43 tuổi), Hoàng Thu Hà (49 tuổi), Nguyễn Văn Thái (32 tuổi), Chu Phúc Lộc (33 tuổi), Chu Phương Như (39 tuổi) và Hoàng Thị Minh Thiên (46 tuổi, đều là nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh) đã bàn bạc, thống nhất thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền bán vé tham quan và phí trông giữ xe tại điểm di tích Tam Thanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng việc nhiều du khách đi theo đoàn không lấy vé hoặc không kiểm tra loại vé được phát để thu tiền chênh lệch ngoài sổ sách.

Một số trường hợp khách mua vé 20.000 đồng/người nhưng nhân viên chỉ xuất vé 10.000 đồng/người để hưởng phần chênh lệch.

Nhóm đối tượng còn thu hồi lại các vé đã sử dụng thay vì tiêu hủy theo quy định.

Những vé này sau đó được các đối tượng tái sử dụng cho các lượt khách tiếp theo nhằm che giấu doanh thu thực tế và chiếm đoạt tiền bán vé.

Đối với các đoàn khách đông thanh toán bằng tiền mặt, bảo vệ tại cổng cho khách vào tham quan trước rồi mới thông báo số lượng cho nhân viên bán vé.

Lợi dụng việc không có chứng từ đối chiếu, các đối tượng cắt giảm số lượng vé phát hành trên hệ thống để chiếm đoạt tiền thu được.

Các đối tượng tại công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Ngoài ra, Nguyễn Văn Thái, người được giao nhiệm vụ thu phí gửi xe ô tô tại bãi đỗ trước khu di tích, bị cáo buộc thu tiền của khách nhưng không xuất vé trên hệ thống E-ticket.

Số tiền thu được hàng ngày Thái chuyển cho Dương Thị Hồng Nhung để nộp một phần vào ngân sách theo số liệu trên hệ thống, phần còn lại được giữ ngoài sổ sách.

Theo lời khai ban đầu, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 200 triệu đồng từ hoạt động bán vé tham quan và thu phí gửi xe để chia nhau hưởng lợi.

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Tham ô tài sản.

Vụ án đang được Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.