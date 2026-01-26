Nhân viên bảo vệ rừng bị chém khi tuần tra ở Đồng Nai

Ngày 26/1, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ sau khi một nhân viên bảo vệ rừng Mã Đà bị đối tượng chém trọng thương.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo tính răn đe và thượng tôn pháp luật.

Đối tượng Điểu Trung (Ảnh: CTV).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hai xã Phú Lý, Trị An và các địa phương vùng giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp, hỗ trợ khu bảo tồn trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm quy định pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm Khu vực 5 và 6, cơ quan công an và quân sự các xã tăng cường hỗ trợ lực lượng, phối hợp cùng khu bảo tồn đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ rừng thời gian tới; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên ông Trần Tuấn.

Trước đó, rạng sáng 24/1, tổ công tác gồm lực lượng Trạm Kiểm lâm cơ động thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) tổ chức tuần tra đêm tại xã Phú Lý.

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông di chuyển trong rừng có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, bỏ chạy và dùng dao tấn công lực lượng chức năng, khiến ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của SVW, bị thương nặng và mất nhiều máu.

Tổ công tác sau đó truy đuổi và khống chế được đối tượng. Qua xác minh ban đầu, người này được xác định là ông Điểu Trung (SN 1975, trú tại ấp 4, xã Phú Lý).

Hiện, vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.