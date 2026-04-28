Nhân tình xâm hại con riêng: Hồi chuông cảnh báo từ những vụ án

Thời gian gần đây, TAND TPHCM liên tục xét xử các vụ án xâm hại trẻ em mà thủ phạm là người tình của mẹ. Những vụ việc đau lòng này, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ em trong các gia đình chắp vá.

Xâm hại con riêng của nhân tình

Đơn cử như vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bị cáo Trần Quang Hùng (45 tuổi, ngụ TPHCM) thực hiện.

Bị cáo Trần Quang Hùng (Ảnh: Xuân Duy).

Từ năm 2017, Hùng sống chung như vợ chồng với bà G.. Khoảng tháng 8/2024, người phụ nữ đưa em N. (SN 2015, con bà G.) đến sống chung cùng 2 người.

Ngày 20/10/2024, Hùng thuê khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ để ở cùng mẹ con "vợ hờ". Tại đây, nam bị cáo mua ma túy về sử dụng cùng bà G..

Sau khi dùng ma túy, Hùng ra ngoài mua đồ ăn tối. Khi trở về, người đàn ông này nghi ngờ bạn gái quan hệ tình dục với người giao ma túy nên tra hỏi, đánh đập mẹ con bà G..

Tối cùng ngày, khi bà G. đi tắm, Hùng dở trò đồi bại với em N.. Phát hiện sự việc, người phụ nữ đưa con về quê rồi tới Công an đặc khu Côn Đảo trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, nhà chức trách chuyển cho cơ quan có thẩm quyền, ngày 28/10/2024, Hùng bị Công an huyện Bình Chánh cũ bắt tạm giam.

Với hành vi trên, cuối tháng 3 vừa qua, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 22 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ít ngày sau, TAND TPHCM tiếp tục xét xử một vụ án khác với một kịch bản đau lòng tương tự với bị cáo Dương Hoàng Thoại (49 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, Thoại sống chung như vợ chồng với chị Lê Thị Ngọc H. tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ); bé H. (SN 2017) và N. (SN 2020), là con riêng của chị H. cùng sống chung.

Bị cáo Dương Hoàng Thoại (Ảnh: Xuân Duy).

Thời gian chung sống, từ tháng 4/2025 đến ngày 6/5/2025, Thoại nhiều lần xâm hại bé H. Ngày 7/7/2025, bé H. kể lại cho mẹ biết sự việc. Sau đó, bà H. tới công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Thoại thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Với hành vi trên, người đàn ông này bị TAND TPHCM phạt 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Điểm tương đồng lớn nhất giữa hai vụ án không chỉ nằm ở hành vi phạm tội, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về trách nhiệm của người lớn. Khi lựa chọn một người bạn đồng hành mới, việc tìm hiểu kỹ lưỡng và đặt sự an toàn của con cái lên trên hết là điều tối quan trọng.

Vai trò của người mẹ

Liên quan tới vấn nạn trẻ em bị xâm hại chính dưới mái nhà của mình, luật sư Trần Duy Huy (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) cho biết, những con số thống kê tội phạm được công bố hằng năm chỉ là phần nổi và chưa phản ánh hết nỗi đau mà trẻ em bị người thân xâm hại tình dục phải gánh chịu.

Theo luật sư Huy, thực trạng nhân tình xâm hại con riêng không chỉ đơn thuần là hành vi mang tính nhất thời. Nguyên nhân trực diện nằm ở sự suy đồi đạo đức và tâm lý biến thái của những “yêu râu xanh”, khi coi trẻ em trong các gia đình chắp vá là đối tượng tấn công do thiếu sự bảo hộ của người cha ruột.

Luật sư Trần Duy Huy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía người mẹ, sự lệ thuộc quá mức vào kinh tế hoặc nỗi sợ hãi cô độc đã vô tình làm mòn đi bản năng bảo vệ con cái, khiến họ chọn cách im lặng hoặc phớt lờ các dấu hiệu bất thường để bảo vệ mối quan hệ hiện tại, góp phần đáng kể khiến những đứa trẻ bị xâm hại.

Ở góc độ nạn nhân, việc trẻ nhỏ thiếu hụt kỹ năng nhận diện hành vi xâm hại và dễ bị khuất phục bởi những lời đe dọa đã khiến tội ác bị che giấu trong thời gian dài. Cuối cùng, áp lực từ dư luận và tâm lý ngại can thiệp vào chuyện riêng nhà người khác của cộng đồng đã tạo nên một bức tường im lặng kiên cố, vô tình tước đi cơ hội được giải cứu kịp thời của những đứa trẻ ngay trong chính nơi gọi là tổ ấm.

Theo luật sư, trong những vụ việc xâm hại khi hung thủ là nhân tình thì vai trò của người mẹ không chỉ dừng lại ở tư cách người giám hộ mà còn là lá chắn sinh tồn của con trẻ. Trước hết, người mẹ phải là tỉnh táo, có trách nhiệm thẩm định kỹ lưỡng nhân thân và đạo đức của đối phương trước khi chấp nhận cho họ bước vào đời sống chung, tuyệt đối không để sự nhẹ dạ hay nhu cầu tình cảm cá nhân làm lu mờ bản năng bảo vệ con cái.

Trong cuộc sống thường nhật, sự nhạy bén và gần gũi của người mẹ chính là chìa khóa để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, từ những thay đổi tâm lý nhỏ nhất của trẻ đến những nguy cơ tiềm ẩn từ phía người tình.

Theo luật sư Huy, để giảm thiểu triệt để vấn nạn xâm hại trẻ em, xã hội cần thiết lập một hệ thống phòng vệ đa tầng, vận hành đồng bộ trên cả ba phương diện gia đình, giáo dục và pháp lý.

Trước hết, gia đình phải đóng vai trò là nơi bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất; cha mẹ cần chủ động gạt bỏ tâm lý e ngại để dạy con về quy tắc an toàn cơ thể, đồng thời phải xây dựng được niềm tin tuyệt đối để trẻ sẵn sàng sẻ chia mọi bất thường.

Song hành với đó, hệ thống giáo dục phải đưa các nội dung về giới tính và kỹ năng phòng vệ vào chương trình giảng dạy một cách thực chất, khoa học và xuyên suốt, thay vì chỉ tổ chức mang tính phong trào hay lướt qua bề nổi.

Cuối cùng, sức mạnh của pháp luật chính là lá chắn thông qua việc thực thi cơ chế tố giác bắt buộc; các cơ quan tố tụng cần kiên quyết khởi tố hành vi che giấu hoặc không tố giác tội phạm kể cả là người thân ruột thịt.