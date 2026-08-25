Nhận chở 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để lấy cước phí cao

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất điều tra, kết luận và đề nghị truy tố Nguyễn Đức Tiệp (43 tuổi, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị can Nguyễn Đức Tiệp (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hành chính 12 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h55 ngày 29/12/2025, tại km20+660 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thuộc phường Liên Hoà, lực lượng chức năng kiểm tra xe Ford Transit màu xám bạc, biển kiểm soát 29F-035.xx.

Trên xe lúc này có 13 người, gồm Tiệp là lái xe và 12 người quốc tịch Trung Quốc. Những người này không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Tại cơ quan điều tra, Tiệp khai biết việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng vẫn nhận lời chở nhóm người này.

Tiệp cho biết do không có việc làm ổn định và được trả cước phí cao hơn bình thường nên đã nhận đón, chở 12 người Trung Quốc từ khu vực biên giới đi sâu vào nội địa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thời gian qua nhiều vụ đưa, dẫn người xuất nhập cảnh trái phép đã bị phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Tuy nhiên, một số người vì hám lợi vẫn nghe theo lời dụ dỗ, tham gia đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Người dân được đề nghị kịp thời tố giác các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.