Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND thành phố, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1 năm nay, Phúc tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen người làm thư ký tại tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử để xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N. trong một vụ án hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Phúc (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 17/1, tại một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N. nhận mức án 3 năm tù, đồng thời đưa ra tổng chi phí 600 triệu đồng, yêu cầu gia đình N. đưa trước 150 triệu đồng.

Tin tưởng lời hứa này, gia đình T.T.N. chuyển cho Phúc 150 triệu đồng trong cùng ngày. Đến ngày 20/1, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện công việc như đã cam kết.

Ngày 9/2, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt T.T.N. mức án 7 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5, tòa giữ nguyên mức án.

Mặc dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án. Ngày 13/5, người này viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để "lo việc quan hệ án từ của T.T.N.", sau đó đưa ra nhiều lý do để trì hoãn và trốn tránh trách nhiệm.

Từ vụ việc trên, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo, có thể nhận diện thủ đoạn thường gặp của các đối tượng lợi dụng danh nghĩa "chạy án". Những người này thường tự nhận có quan hệ với lãnh đạo hoặc cán bộ trong cơ quan tiến hành tố tụng, đưa ra cam kết chắc chắn về mức án hoặc kết quả giải quyết vụ án, sau đó yêu cầu gia đình bị can, bị cáo giao số tiền lớn để lo việc.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân, viện dẫn nhiều lý do để kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm hoặc tiếp tục hứa hẹn nhằm duy trì lòng tin của người đưa tiền.

Tâm lý lo lắng, mong muốn người thân được giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị can, bị cáo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi.

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Kết quả giải quyết vụ án phải căn cứ vào chứng cứ, quy định pháp luật và các tình tiết cụ thể. Không cá nhân nào có thể hợp pháp bảo đảm trước kết quả xét xử thông qua những mối quan hệ riêng.

Người dân cần cảnh giác với những lời hứa hẹn chạy án, tác động đến cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có thẩm quyền để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.