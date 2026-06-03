Nhận 20 triệu đồng để vận chuyển 1kg ma túy từ Ninh Bình tới Phú Thọ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát hiện đối tượng N.M.H. (SN 1999, trú tại phường Vĩnh Phúc) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Quá trình xác minh, công an nhận thấy H. thường xuyên liên hệ với các đầu mối ngoài tỉnh Phú Thọ để mua ma túy, sau đó đưa về địa bàn chia nhỏ, bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Đến ngày 19/5 vừa qua, ban chuyên án bắt quả tang N.M.H. đang nhận ma túy tại khu vực đường 100, thuộc địa phận phường Phúc Yên (Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, H. khai nhận mua 1kg ma túy Ketamine từ một đối tượng quen biết thông qua mạng xã hội với giá 290 triệu đồng để mang về tiêu thụ trên địa bàn Phú Thọ.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đấu tranh mở rộng, công an làm rõ và bắt giữ đối tượng N.T.T. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Bước đầu, T. khai được thuê vận chuyển ma túy từ Ninh Bình đến Phú Thọ giao cho H. và sẽ nhận 20 triệu đồng tiền công sau khi hoàn thành việc giao nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.