Nhắc thuyền viên nghỉ nhậu, chủ tàu cá bị đâm chết

Ngày 24/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (30 tuổi, cư trú tại xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Khanh bị khởi tố tội Giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 7/3, trên vùng biển giáp ranh An Giang - Cà Mau, tàu cá do ông Q. làm thuyền trưởng cùng một tàu cá khác đang neo sát nhau. Do tàu không hoạt động nên các thuyền viên trên 2 tàu qua lại uống rượu.

Chiều 19/3, Khanh cùng 4 thuyền viên sang tàu của ông Q. tổ chức nhậu. Đến khoảng 17h, ông Q. phát hiện nên la mắng và yêu cầu các thuyền viên vào cabin nghỉ.

Bực tức, Khanh dùng dao đâm vào cổ ông Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khanh sau đó bị các thuyền viên khống chế, đưa vào bờ trình báo đồn Biên phòng Tây Yên.

Vụ việc được chuyển đến Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.