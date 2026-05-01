Nhắc nhở người chia sẻ thông tin chữa bệnh bằng nước trên mạng xã hội

Ngày 3/5, Công an xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên cho biết đã làm việc với trường hợp công dân chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Trước đó, Công an xã Đông Quan phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “M.D.H.” chia sẻ bài viết của Facebook “Chữa bệnh bằng nước” chứa thông tin chưa được kiểm chứng, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Đông Quan làm việc với anh T.V.T. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Công an xã Đông Quan xác định chủ tài khoản Facebook “M.D.H.” là anh T.V.T. (SN 1985), trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình làm việc, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng. Anh T. đã gỡ bỏ bài chia sẻ; đăng tải bài viết đính chính và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới.

Công an xã Đông Quan đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở và răn đe đối với trường hợp công dân vi phạm.

Công an xã Đông Quan khuyến cáo người dân trước khi đăng tải hoặc chia sẻ bài viết lên mạng xã hội phải kiểm tra, đối chiếu thông tin; chỉ chia sẻ thông tin từ báo chí chính thống, nguồn tin từ cơ quan nhà nước; tuyệt đối không lan truyền các nội dung chưa xác thực, thông tin sai lệch, tiêu cực gây hoang mang dư luận…