Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 13/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh do có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh tính từ ngày 11/9 đến ngày 6/1/2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Cơ quan công an chưa thông tin cụ thể ông Hưng liên quan đến vụ án nào đang được điều tra.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê ở huyện Quảng Xương cũ, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Triết học.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/12/2020, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/1/2021, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/9/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.