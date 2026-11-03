Ngày 3/11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi người phụ nữ trong một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang).

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà T.T.T. (SN 1980, trú tại TPHCM) cùng ông N.H.P. (SN 1977, trú tại phường Nam Nha Trang) thuê phòng ở tầng 2 khách sạn nêu trên từ ngày 30/10. Trong thời gian lưu trú, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng tại phường Nam Nha Trang (Ảnh: Văn Tâm).

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tối 2/11, khi ông P. bị tình nghi dùng kéo đâm nhiều nhát vào bà T., khiến nạn nhân tử vong.

Rạng sáng 3/11, ông P. đi cầu thang lên ban công tầng 4, sau đó bám theo đường dây cáp bên ngoài khách sạn để xuống đất nhằm bỏ trốn. Khi đang đu dây ở độ cao hơn 10m so với mặt đất, người đàn ông này bị rơi xuống vỉa hè.

Phát hiện ông P. bị thương, người dân xung quanh đã đưa người này đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các hoạt động điều tra.

Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.