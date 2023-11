Người phụ nữ mạo danh nghệ sĩ nổi tiếng để lừa tiền ở TPHCM

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã bàn giao Lâm Ngọc Yến (35 tuổi, quê Cà Mau) cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau theo quyết định truy nã.

Theo cảnh sát, Yến là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước được hoãn thi hành án trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ, Yến đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi đi gây án, mạo danh một nghệ sĩ nổi tiếng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Lâm Ngọc Yến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, năm 2020, Lâm Ngọc Yến bị TAND TP Vinh tỉnh Nghệ An, xử phạt 33 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hoãn thi hành án do đang mang thai. Tuy nhiên, Yến không hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, bị Công an TP Huế bắt giữ.

TAND TP Huế xử phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được tạm đình chỉ chấp hành án do Yến đang mang thai.

Từ tháng 8/2022, Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và nghiện ma túy, người phụ nữ tiếp tục lừa đảo bằng cách lên mạng tạo tài khoản giả người thân, người quen của các chủ tài khoản trên nhắn tin, nhờ chuyển tiền hoặc giúp đặt vé máy bay, mua hàng rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, Yến lên mạng xã hội tìm thông tin trên trang cá nhân của nghệ sĩ T.Q.A., Yến vào mục xem thông tin giới thiệu thì thấy số điện thoại của anh N.N.T (quản lý của nghệ sĩ T.Q.A.).

Sau đó, Yến mua 2 sim rác, tạo 2 tài khoản Viber, nhắn tin với tài khoản Viber của anh T., giả là nghệ sĩ T.Q.A., trao đổi về việc đi du lịch Thái Lan, yêu cầu anh T. chuyển tiền đặt vé máy bay, tiền khách sạn, tiền mua đồ vào 2 số tài khoản do người phụ nữ chỉ định.

Anh T. tin tưởng đã chuyển tổng cộng 98 triệu đồng đến 2 tài khoản trên.

Thấy phi vụ trót lọt, sau đó, Yến tiếp tục nhắn tin nhờ anh T. chuyển tiền cho mẹ (hiện đang ở Mỹ) nhưng không thấy anh T. chuyển tiền. Nghi ngờ, anh T. gọi video nhưng Yến không bắt máy.

Lúc này anh T. phát hiện bị lừa nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã phong tỏa 2 tài khoản của Yến và mời người này về trụ sở để làm việc.

Theo cảnh sát, Lâm Ngọc Yến bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau truy nã nên cơ quan Công an quận 1 đã tiến hành lập biên bản bắt người đang có quyết định truy nã; bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận, xử lý theo quy định.