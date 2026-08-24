Người phụ nữ lừa 13 người góp vốn gần 12 tỷ đồng lĩnh 17 năm tù

Sáng 24/8, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một phụ nữ ở Hà Nội lừa 13 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền gần 12 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại Hà Nội) đưa ra thông tin, có nhiều thửa đất giá thấp hơn thị trường, hứa bán lại sau vài tháng với lợi nhuận cao để huy động vốn. Bằng thủ đoạn này, Hường chiếm đoạt 11,69 tỷ đồng của 13 người.

Bị cáo Nguyễn Thị Hường tại tòa (Ảnh: T.Vân).

TAND tỉnh Quảng Ninh xác định Hường phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù. Hường đồng ý bồi thường cho các bị hại nhưng chưa có khả năng khắc phục hậu quả.

Dùng thông tin đất để tạo lòng tin

Theo cáo trạng, năm 2021, Hường tham gia nhóm Facebook “Hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế” và từng môi giới thành công một số giao dịch bất động sản tại Quảng Ninh. Từ đó, Hường tạo dựng quan hệ với nhiều người có nhu cầu đầu tư nhà đất.

Cuối năm 2021, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Hường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hường thu thập thông tin về các thửa đất tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, để đưa ra mời gọi góp vốn.

Hường giới thiệu các thửa đất có giá thấp hơn thị trường, hứa sau 3-6 tháng sẽ chuyển nhượng lại, thu lợi nhuận 10-18% giá trị thửa đất rồi chia theo tỷ lệ góp vốn.

Để tạo lòng tin, Hường gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ thửa đất và ký “Thỏa thuận góp vốn” hoặc “Hợp đồng góp vốn đầu tư” với những người tham gia.

Cuối tháng 11/2021, Hường giới thiệu với anh Phùng Văn Định một thửa đất rộng 500m2 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Hường nói chủ đất bán với giá 600 triệu đồng nhưng còn thiếu 120 triệu đồng và hứa sau sáu tháng sẽ trả tiền gốc cùng 40 triệu đồng lợi nhuận.

Tin lời, anh Định chuyển 120 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thửa đất thuộc quyền sở hữu của chị Vũ Thị Thu Hường, cũng là một bị hại trong vụ án. Chủ đất khẳng định không rao bán và không nhờ Hường giao dịch.

Tháng 2/2022, Hường tiếp tục giới thiệu thửa đất số 182 tại khu vực Hà Phong trước đây, nay thuộc phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, với giá 1,27 tỷ đồng. Hường đề nghị chị Nguyễn Thị Lý góp 500 triệu đồng, chị Trần Thị Minh Phương góp 400 triệu đồng và hứa sau ba tháng sẽ mua lại nếu không bán được đất, đồng thời trả lợi nhuận 20%.

Sau khi nhận 900 triệu đồng, Hường không thực hiện cam kết. Đến tháng 5/2022, Hường tiếp tục dùng thông tin thửa đất này để kêu gọi anh Phạm Văn Cường góp 200 triệu đồng và hứa sau 35 ngày sẽ trả gốc cùng lợi nhuận 8,7%.

Cơ quan điều tra xác định những người thực sự sở hữu hoặc nhận chuyển nhượng các thửa đất đều không quen biết và không giao dịch bất động sản với Hường.

Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Trong số 13 bị hại, chị Nguyễn Thùy Dương, trú tại Hà Nội, bị chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, Hường giới thiệu với chị Dương 5 thửa đất tại Quảng Ninh, cần huy động 5,98 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng. Hường đề nghị chị Dương góp 2 tỷ đồng và hứa sau 4 tháng sẽ thu được 1,4 tỷ đồng lợi nhuận.

Tin tưởng, chị Dương chuyển đủ tiền. Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Hường tiếp tục giới thiệu các thửa đất tại Hòa Bình, Đông Triều và khu vực Hạ Long trước đây, khiến chị Dương chuyển thêm 2,8 tỷ đồng.

Một bị hại khác là chị Vũ Thị Thu Hường, người từng thuê bị cáo làm giúp việc. Tháng 5/2022, Hường đưa thông tin một thửa đất tại phường Hà Tu, kèm hợp đồng đặt cọc và sơ đồ phân lô, nói đang thiếu 1 tỷ đồng để mua đất.

Hường hứa sau một tháng sẽ chia 60 triệu đồng lợi nhuận. Chị Vũ Thị Thu Hường chuyển 1 tỷ đồng. Trước đó, chị cũng góp 470 triệu đồng để đầu tư đất tại Hòa Bình, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên 1,47 tỷ đồng.

Anh Bùi Vũ Chiến cũng bị chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng sau khi Hường giới thiệu một thửa đất tại Tân Lạc, Hòa Bình và hứa sau 6 tháng sẽ chia khoảng 600 triệu đồng lợi nhuận.

Quá trình điều tra, Hường khai đã sử dụng khoảng 3,5 tỷ đồng từ tiền góp vốn kinh doanh bất động sản để đầu tư Bitcoin. Do giá Bitcoin giảm, Hường thua lỗ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Để có tiền trả những người góp vốn trước và bù khoản thâm hụt, Hường tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về các thửa đất để huy động tiền của những người khác.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, Hường chiếm đoạt tổng cộng 11,69 tỷ đồng của 13 bị hại. Đến ngày 30/5/2022, khi nhiều người tìm cách liên lạc để đòi tiền, Hường tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Hường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hường thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 15/12/2025, Hường bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ở TPHCM. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi và đồng ý bồi thường nhưng chưa có khả năng khắc phục hậu quả.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Thị Hường 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.