Người phụ nữ lôi kéo con gái, cháu ngoại buôn bán ma túy tại nhà riêng

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân khu vực 2 thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ (SN 1959), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1987), Trần Quốc Danh (SN 2007), cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Thông (SN 1985) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo đều trú tại thành phố Huế.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên toà, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ 7 năm 3 tháng tù, Trần Thị Ngọc Hà 7 năm tù, Trần Quốc Danh 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Huệ (bên phải), Danh (giữa) và Thông (bên trái) tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Bị cáo Nguyễn Văn Thông được trả tự do ngay tại tòa vì thời gian tạm giam bằng với thời gian tuyên án là 1 năm 14 ngày tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 28/3/2025, tại khu vực ngã tư đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân, phường Thuận Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế bắt quả tang Nguyễn Văn Thông tàng trữ trái phép 20 viên ma túy hồng phiến.

Thông khai mua số ma túy này tại nhà số 53 Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân từ một người phụ nữ lớn tuổi, thường được gọi là Mệ, để sử dụng.

Từ lời khai của Thông, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trần Thị Ngọc Huệ tại 53 Trần Huy Liệu, thu giữ hơn 10g Methamphetamine (ma túy đá) và gần 27g cần sa, cùng nhiều tang vật liên quan.

Mẹ con, bà cháu cùng hầu tòa vì buôn bán ma túy (Ảnh: Ngọc Minh).

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2022 đến ngày 30/3/2025, Huệ đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng. Đáng chú ý, Huệ còn lôi kéo con gái là Trần Thị Ngọc Hà và cháu ngoại là Trần Quốc Danh cùng tham gia.

Huệ đóng vai trò trực tiếp mua ma túy, cất giấu, chia nhỏ để bán. Bị cáo Danh nhiều lần trực tiếp nhận tiền, giao ma túy cho người mua và được trả công 100.000 đồng/ngày. Riêng Trần Thị Ngọc Hà nhiều lần nhận tiền chuyển khoản từ người mua rồi báo lại để giao chất cấm.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Thông, ngoài lần giao dịch bị phát hiện, cơ quan điều tra còn xác định Thông đã nhiều lần mua ma túy từ Huệ, Hà và Danh. Qua trích xuất dữ liệu điện thoại, cơ quan chức năng phát hiện Thông có 18 lần chuyển khoản cho Danh với tổng số tiền 4,9 triệu đồng và 6 lần chuyển khoản cho Hà với tổng số tiền 2,28 triệu đồng, để mua ma túy.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Trần Thị Ngọc Huệ là người giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số ma túy bị thu giữ. Trần Quốc Danh và Trần Thị Ngọc Hà là đồng phạm, còn Nguyễn Văn Thông phải chịu trách nhiệm về việc tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng.

Đáng chú ý, bị cáo Huệ có tình tiết tăng nặng do xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, khi lôi kéo cháu ngoại là Trần Quốc Danh tham gia bán ma túy.