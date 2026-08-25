Người phụ nữ làm giả 7 sổ đỏ, lừa hơn 2 tỷ đồng của nhiều người ở TPHCM

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Tâm (43 tuổi, ngụ ấp Đất Đỏ, xã Thanh An, TPHCM) để điều tra về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Tâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Tâm nảy sinh ý định lừa đảo. Tâm chụp hình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, sau đó lên mạng xã hội đặt làm 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình.

Có 7 “sổ đỏ” giả, Tâm đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang sở hữu nhiều bất động sản cần chuyển nhượng hoặc cầm cố để vay tiền.

Tin tưởng vào các giấy tờ do Tâm cung cấp, nhiều người đã giao tiền đặt cọc mua đất hoặc cho Tâm vay tiền bằng hình thức nhận thế chấp tài sản.

Bằng thủ đoạn này, Tâm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 8 người tại khu vực xã Dầu Tiếng.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà đất, đặc biệt là mua bán, đặt cọc hoặc nhận thế chấp.

Người dân cần chủ động xác minh tính pháp lý của tài sản trước khi giao dịch; có thể mang bản sao hoặc bản chính Giấy chứng nhận đến cơ quan đăng ký đất đai để kiểm tra thông tin.

Đối với những trường hợp chào mời mua bán, cầm cố bất động sản với giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc trong thời gian gấp, người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch.

Khi phát hiện giấy tờ nhà đất có dấu hiệu bị làm giả, người dân cần giữ nguyên hiện trạng và trình báo ngay với cơ quan công an để được xử lý.

Đồng thời, Công an TPHCM thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thị Ngọc Tâm đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng PC01) tại số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM để trình báo, phục vụ công tác điều tra.