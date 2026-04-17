Người phụ nữ Hà Tĩnh bị chồng cũ đâm tử vong khi vừa từ nước ngoài trở về

Sáng 17/4, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến bà L.T.M. (SN 1986) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 16/4, bà M. đến nhà em trai và gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú tại tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập.

Trần Văn Thắng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người ngồi nói chuyện tại khu vực hành lang. Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Thắng dùng dao mang sẵn trong người đâm vào vùng cổ vợ cũ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong đêm, Công an phường Hà Huy Tập triển khai lực lượng truy tìm. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, nạn nhân vừa trở về địa phương được 5 ngày sau thời gian đi lao động ở nước ngoài.