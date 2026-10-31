Người phụ nữ "dính bẫy" mua trai lấy ngọc qua mạng

Thời gian qua, trên các trang mạng có nhiều nội dung mời người dân tham gia mua 3-5 con trai để tách lấy ngọc. Việc tách trai lấy ngọc được chủ các trang mạng thực hiện thông qua video trực tiếp. Hầu hết người chơi đều sẽ thu được ngọc, số ngọc này chủ trang mạng định giá lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là “cái bẫy” của những kẻ lừa đảo.

Nội dung tin nhắn mà các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà T. chuyển thêm tiền (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin bà P.T.T. (trú tại xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) là một nạn nhân của trò lừa đảo tách trai lấy ngọc qua mạng. Bà T. tham gia mua trai tách lấy ngọc qua trang “Ngọc Ngà Châu Báu”.

Sau đó bà được thông báo những con trai mình đã mua có nhiều viên ngọc giá trị rất cao. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà chuyển số tiền 30 triệu đồng để làm thủ tục nhận tiền bán ngọc trai.

Bà T. đã làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, đối tượng lừa đảo viện lý do bà chuyển khoản không đúng nội dung để yêu cầu bà tiếp tục chuyển tiền. Bà T. không thực hiện theo yêu cầu này mà đòi lại số tiền 30 triệu đồng đã chuyển trước đó nhưng không thành.

Mất tiền, bà T. lên mạng tìm kiếm và liên lạc với tài khoản có ảnh đại diện là một người mặc trang phục công an để nhờ lấy lại 30 triệu đồng. Người này tự xưng là điều tra viên nhưng thực chất cũng là một kẻ lừa đảo. Đối tượng này cho biết đã thu hồi được tiền cho bà T., sau đó yêu cầu bà chuyển tiền để xác minh tài khoản. Biết bị lừa, bà T. trình báo công an.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, các trang mạng phát trực tiếp cảnh tách trai lấy ngọc hoặc cắt đá tìm ngọc nhằm lừa đảo người dân. Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những trường hợp không may bị lừa đảo cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo.