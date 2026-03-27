Người phụ nữ đi xe máy bị kẻ mới ra tù sàm sỡ, cướp tài sản

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Trường Phúc (SN 1991, trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) về tội Cướp tài sản.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Châu Trường Phúc 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Bị cáo Châu Trường Phúc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tội Cướp tài sản (Ảnh: Ngọc Minh).

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Phúc có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, đồng thời đã lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản vào năm 2023. Bị cáo mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025, chưa được xóa án tích.

Theo cáo trạng, chiều 4/9/2025, bị cáo Châu Trường Phúc điều khiển xe máy chạy quanh khu vực phường Mỹ Thượng, thành phố Huế với mục đích tìm phụ nữ đi một mình để cướp tài sản.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Phúc phát hiện chị Đ.T.T.S. (SN 1998, trú tại phường Mỹ Thượng) đang điều khiển xe máy một mình nên bám theo.

Thấy người phụ nữ chạy xe vào đoạn đường vắng người hướng về tổ dân phố Mỹ Lam, phường Mỹ Thượng, Châu Trường Phúc liền áp sát, dùng tay sàm sỡ vùng ngực khiến nạn nhân hoảng loạn.

Do hoảng sợ, chị S. tăng ga bỏ chạy nhưng bị Phúc đuổi theo, áp sát và tiếp tục sàm sỡ khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lợi dụng thời điểm nạn nhân bỏ chạy, bị cáo lấy một túi xách màu đen bên trong có 400.000 đồng, một điện thoại iPhone 11 cùng một số giấy tờ cá nhân rồi tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định gần 4,5 triệu đồng.

Sau khi gây án, Phúc mang điện thoại đi mở khóa nhưng không được nên vứt xuống hồ tại khu vực đình làng Vỹ Dạ để phi tang.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.