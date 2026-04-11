Người phụ nữ đâm bạn trai tử vong sau cuộc nhậu ở TPHCM

Ngày 11/4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai của Ninh Tuyết Anh (SN 1982) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh V.H.T.L. (SN 1977, ngụ phường Rạch Ông).

Trước đó, trưa 9/4, Tuyết Anh cùng anh L. và hai người khác ăn nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (phường Thạnh Mỹ Tây). Trong lúc nhậu, Tuyết Anh và anh L. phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, người phụ nữ này rời đi bằng xe máy.

Nơi người phụ nữ dùng hung khí sát hại bạn trai ở phường Thạnh Mỹ Tây (Ảnh: Nguyên Hà).

Một lúc sau, Tuyết Anh quay lại hiện trường, mang theo dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy anh L. đang nằm nghỉ tại khu vực bờ kè, nghi phạm tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Ninh Tuyết Anh. Tại cơ quan công an, người này bước đầu thừa nhận hành vi. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.