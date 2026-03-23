Người phụ nữ chi tiền hối lộ để điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 23/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Thạch Thu Phương (57 tuổi, ngụ TPHCM) 24 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) và Trương Anh Tuấn (cấp phó) bị phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 5 cựu cán bộ cảnh sát khu vực này bị phạt 5 năm tù về cùng tội danh. Riêng Phạm Quang Trung (cựu cảnh sát khu vực) bị phạt 7 năm về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

20 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm đến 23 năm về nhóm tội Mua bán; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Thạch Thu Phương bắt đầu tổ chức mua bán ma túy, chỉ đạo đàn em chia ca trực, bán ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu).

Khi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nhiều lần yêu cầu Phương chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, Phương chủ động đặt vấn đề chi tiền hàng tháng để tiếp tục việc mua bán.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, vào những ngày cuối tháng, Phương đưa cho Phan Văn Mười 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Sau khi nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại chia cho một số đồng nghiệp, mỗi người từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Tổng cộng, Phạm Quang Trung đã 12 lần nhận tiền với tổng số 220 triệu đồng và hưởng lợi cá nhân 60 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 2/9/2023, Trường gọi điện yêu cầu Phương chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng công an phường trực lễ. Sau đó, Phương bảo Mười mang 5 con vịt quay, 1 túi bánh mì và 10 triệu đồng đến trụ sở công an phường để đưa cho Trung.

Bên cạnh việc chi tiền hàng tháng cho Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung, Phương còn nhiều lần đưa tiền cho lực lượng bảo vệ khu phố.

Liên quan vụ án, năm 2015, Tống Vỹ Phượng nhờ con gái là Lê Phương Vy đứng tên đăng ký giấy phép kinh doanh quán karaoke tại phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu).

Trong quá trình hoạt động, để tăng lợi nhuận, Phượng còn cung cấp dụng cụ cho khách sử dụng ma túy tại quán. Nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý, Phượng đã 4 lần đưa tiền cho Nguyễn Tấn Lộc (cựu cảnh sát khu vực phường 13, quận 4 cũ) với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, Phượng còn đưa tiền hàng tháng cho Nguyễn Minh Trường và Trương Anh Tuấn, mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng.