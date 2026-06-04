Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ nội dung mê tín

Ngày 4/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Chương Dương vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.T. (30 tuổi, trú tại xã Chương Dương) về hành vi chia sẻ thông tin cổ súy mê tín, dị đoan, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chương Dương phát hiện tài khoản Facebook mang tên T.T.A đăng tải, chia sẻ nội dung có dấu hiệu cổ súy mê tín, dị đoan, phản khoa học.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Chương Dương phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ chủ tài khoản là chị L.T.T.

Làm việc với cơ quan công an, chị T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 1/6, Công an xã Chương Dương ra quyết định xử phạt chị T. 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin cổ súy mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không lan truyền các nội dung mê tín, dị đoan, phản khoa học hoặc cổ súy hủ tục lạc hậu.