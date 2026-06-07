Người phụ nữ bị lừa hơn 400 triệu đồng từ đầu tư nông sản trên mạng

Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận trình báo của công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư “xuất khẩu trái cây”, “đầu tư nông sản” với cam kết lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư “xuất khẩu trái cây”, “đầu tư nông sản” để lừa đảo (Ảnh minh họa: Bảo Kỳ).

Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.N.K. (SN 1997, trú tại xã Lộc Thuận) biết đến một trang web quảng cáo đầu tư xuất khẩu trái cây với nội dung hấp dẫn như lợi nhuận cao từ 6% đến 12% cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu, thời gian hoàn vốn nhanh, có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất đầu tư.

Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia đầu tư thử với số tiền 2 triệu đồng. Chỉ sau thời gian ngắn thì nhận lại đầy đủ tiền gốc cùng tiền lãi là 2,16 triệu đồng chuyển về tài khoản ngân hàng. Tiếp tục đầu tư lần thứ hai với số tiền 5 triệu đồng, người phụ nữ cũng nhận lại được 5,4 triệu đồng như cam kết.

Tin rằng đây là hoạt động đầu tư thật và có lợi nhuận cao, chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền để tham gia các “đơn hàng xuất khẩu” tiếp theo. Tuy nhiên, đến lần đầu tư thứ ba, khi thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống không phản hồi. Các đối tượng lấy lý do người tham gia phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư theo quy định mới có thể rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi.

Sau đó, chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền theo hướng dẫn. Đồng thời, các đối tượng còn đưa bị hại vào một nhóm chat trên ứng dụng Messenger có nhiều thành viên tự xưng là “nhân viên chăm sóc khách hàng”, “nhà phân phối” và “nhà đầu tư” (do đối tượng tự dựng lên) nhằm tạo sự tin tưởng.

Trong nhóm chat, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như: phải đóng tiền thuế VAT, tiền đặt cọc tất toán, phí xác minh tài khoản, phí hoàn tất hồ sơ… để yêu cầu chị K. chuyển thêm tiền. Mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng đều hứa hẹn sẽ cho rút toàn bộ số tiền đầu tư cùng lợi nhuận ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Do tin tưởng, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 438 triệu đồng. Chỉ đến khi không thể liên lạc được với các đối tượng và không nhận lại được số tiền đã đầu tư, người phụ nữ mới nhận ra mình bị lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc đang được Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.